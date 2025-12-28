Лавров: Россия против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме

Принципиальная позиция Москвы по тайваньскому вопросу "хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне", указал глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, это неотъемлемая часть Китая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу хорошо известна, неизменна и была неоднократно подтверждена на высшем уровне. Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме", - подчеркнул Лавров.

"Исходим из того, что тайваньская проблема - внутреннее дело КНР, - сказал министр. - Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.