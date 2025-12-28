Лавров: говорить об установлении прочного мира в Газе преждевременно

Положение в анклаве остается шатким, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ситуация в секторе Газа нестабильна, говорить об установлении прочного мира преждевременно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Положение в Газе остается шатким. Говорить о наступлении прочного мира преждевременно, - подчеркнул министр. - Регулярно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Сохраняются значительные ограничения на ввоз и распределение гумпомощи".

Лавров указал, что российская сторона неоднократно высказывала оценки по ситуации в секторе Газа. "Мы приветствовали международные посреднические усилия. Благодаря им была остановлена "горячая фаза" продолжавшегося с октября 2023 года кровопролития, предотвращен массовый голод палестинцев", - заметил глава МИД РФ.

Однако, по его словам, "нестабильность происходящего "на земле" омрачается неопределенностью относительно дальнейших шагов по реализации мирных договоренностей". "Как добиться разоружения ХАМАС? Кто войдет в состав международных стабилизационных сил и когда они будут развернуты? Будут ли выведены израильские войска, если да, то когда? Это только часть вопросов, на которые пока ни у кого нет ответов", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.