Лавров отметил максимальную выдержку Ирана в условиях провокаций

На шантаж со стороны Запада Тегеран отвечает открытостью к диалогу, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Иран в ответ на все провокации Запада проявляет максимальную выдержку и демонстрирует открытость к диалогу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Отмечаем, что иранцы проявляют максимальную выдержку и на все провокации и шантаж со стороны Запада отвечают открытостью к диалогу для поиска путей политического урегулирования сохраняющихся противоречий", - сказал министр.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.

