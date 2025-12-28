Слуцкий: у парламентариев РФ и США есть принципиальная договоренность о встрече

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР призвал набраться терпения, потому что детали встречи нужно проработать, чтобы появился результат

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии и представители Конгресса США договорились о встрече, конкретика по месту и времени ее проведения может появиться в обозримом будущем. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"[Есть] принципиальная договоренность. Без конкретики пока, но эта конкретика может в обозримом будущем появиться", - сказал депутат.

Слуцкий призвал набраться терпения, потому что детали встречи нужно проработать, чтобы появился результат. "Нам не нужна встреча ради встречи. Нам не нужны рукопожатия ради кадра где-либо на ленте информагентства. Нам нужен результат. Результат, который будет в повестке президента России по продвижению наших национальных интересов, в том числе и в первую очередь в сфере нашей безопасности", - подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия и США прорабатывают возможную встречу делегаций членов Конгресса США и депутатов Госдумы.