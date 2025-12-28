Лавров: Россия в случае обострения в Тайваньском проливе поддержит КНР

Порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, подчеркнул глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Daniel Ceng

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай в вопросе защиты государственного единства и территориальной целостности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, - взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности", - отметил глава российской дипломатии.

Ранее в статье для "Российской газеты" к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР Лавров подчеркивал, что Запад преднамеренно нагнетает ситуацию в Тайваньском проливе.