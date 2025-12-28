Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее

Это важно повторить для непонятливых, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил непонятливых политиков в Европе, что ответ России на нападение будет сокрушительным.

"Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно", - заявил глава МИД РФ в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным".

Лавров напомнил, что "об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин".

Ранее глава российского государства, например, говорил, что в случае нанесения ударов вглубь РФ дальнобойным западным оружием, будет дан "ошеломляющий ответ". А еще в 2023 году Путин говорил, что "на сегодняшний день ответ (России на нападение - прим. ТАСС) является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора". "Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило - из любой точки мирового океана, либо с какой бы то ни было территории - в ответно-встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях", - пояснял российский лидер.