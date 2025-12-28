Климов: "Единая Россия" поддерживает контакты с партиями почти 60 стран

По словам члена Бюро высшего совета партии, до начала специальной военной операции контакты партии охватывали более широкий круг зарубежных партнеров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" имеет различные форматы международного межпартийного сотрудничества и поддерживает письменные договоренности с партиями примерно 60 государств. Об этом в интервью ТАСС сообщил член Бюро высшего совета партии, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, среди партнеров партии есть как правящие, так и оппозиционные силы.

"У нас [у "Единой России"] очень разные уровни сотрудничества, они есть почти во всех странах. Примерно 60 государств - это те, с кем у нас есть письменные договоренности о межпартийных контактах, как с оппозиционными, так и с правящими партиями", - рассказал Климов.

По его словам, до начала специальной военной операции контакты партии охватывали более широкий круг зарубежных партнеров. Однако после 2022 года часть партнеров приостановила взаимодействие. "Кто-то сделал это по-тихому, кто-то позвонил и сказал: "Извините, ребята, пока боимся дела иметь, мало ли что", - отметил он.

Климов подчеркнул, что такие решения принимали не только партии из недружественных стран, но и политические силы, формально не вовлеченные в конфликт. "Сейчас это проходит, сейчас ходоков все больше", - добавил он.