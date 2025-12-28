Климов: Италия утрачивает традиции свободной партийной политики

Как поделился член Бюро высшего совета ЕР и Совета по внешней и оборонной политике в интервью ТАСС, до февраля 2022 года у единороссов существовали рабочие контакты практически со всеми парламентскими партиями Италии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прекращение рабочих контактов "Единой России" с парламентскими партиями Италии после начала СВО связано с тем, что государство в этой стране фактически определяет позицию всех политических сил. По мнению члена Бюро высшего совета ЕР и Совета по внешней и оборонной политике Андрея Климова, это не является хорошей практикой для государства, "считающим себя демократическим и наследником республики со времен Древнего Рима".

Как поделился Климов в интервью ТАСС, до февраля 2022 года у единороссов существовали рабочие контакты практически со всеми парламентскими партиями Италии. "Теперь, сами понимаете, их нет. Кто-то просто приостановил контакты и попросил, чтобы мы их пока не тревожили, а кто-то не просто хлопнул дверью, но и в печати об этом заявил", - поделился Климов.

Позже, как рассказал политик, по этому поводу ему звонили итальянские журналисты ведущих изданий Италии. "Начинали, как им казалось, задавать каверзные вопросы. Я говорю: слушайте, ну это общественная дипломатия - хотят люди, работают вместе, не хотят - не работают. Нам даже причины не интересны, потому что это по желанию, это же не обязаловка", - отметил он.

Политик также подчеркнул, что разговор с журналистами перешел к более широкой теме. "Дальше был интересный разговор с этими же самыми журналистами о свободе слова, вообще о свободе, в том числе о свободе партийной деятельности. [Я у них спросил] ну как же так, получается, что государство в вашей стране определяет политическую повестку всех парламентских партий. Хорошо ли это для государства, которое считает себя демократическим, да еще наследником республики со времен Древнего Рима?" - рассказал Климов.