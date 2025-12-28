Матвиенко: Зеленский говорит о выборах, чтобы отложить мирное соглашение

Председатель СФ отметила, что Владимира Зеленского к словам о выборах подталкивают и "поджигатели войны европейские", обещая поддержку

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявляет о готовности принять участие в выборах на Украине для того, чтобы затянуть подготовку мирного соглашения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вот он (Зеленский - прим. ТАСС) говорит: "Да, я готов [идти] на выборы". Да ничего не готовы - это оттянуть время, чтобы не наступило мирное соглашение, чтобы пытаться доказать Европе западной, что он еще на что-то способен. <...> [Зеленский] маневрирует, лавирует, нельзя серьезно к его словам относиться, нельзя. Он уже никто, ничто и никак звать. Это человек уже потерянный для всех", - сказала она журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Матвиенко отметила, что Зеленского к словам о выборах подталкивают и "поджигатели войны европейские", обещая поддержку. При этом повсеместно происходит осознание бессмысленности поддержки укронацистского режима, добавила она.

Также председатель СФ обратила внимание на то, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось провести решение об изъятии российских резервов.

"И они вынуждены были принять решение [о выделении Украине] 90 миллиардов [евро] за счет казны европейской. Их люди снесут, европейцы уже понимают, в какую авантюру они их втянули всех", - заключила Матвиенко.

Участники саммита Евросоюза ранее согласовали финансирование Киева в размере €90 млрд в течение двух лет. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.