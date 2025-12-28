Слуцкий: опасность прямого конфликта России и США миновала

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР отметил, что нужно прилагать все усилия для того, чтобы конфликтов становилось меньше

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Отношения России и США движутся в сторону диалога и здравого смысла, опасность прямого конфликта между странами миновала. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда еще есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период [экс-президента США Джо] Байдена. Сейчас шаг за шагом, малыми шагами, я бы сказал, дело идет обратно к здравому смыслу, к равновесному взаимодействию во всех самых непростых досье, кейсах, вопросах", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что сейчас нужно прилагать все усилия для того, чтобы конфликтов становилось меньше. "Мы будем все для этого делать, - подчеркнул парламентарий. - Важно, чтобы 21-е столетие не стало последним в истории человечества".