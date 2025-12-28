Постпред РФ в ОЗХО: химоружие с Украины может попасть в руки террористов

Владимир Тарабрин отметил, что мировые черные рынки уже заполнены вооружениями, поступившими по нелегальным каналам, "организованным с помощью преступных схем коррумпированного украинского руководства"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия предупреждает, что химическое оружие с Украины может оказаться в руках террористов. Об этом заявил "Известиям" постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Действительно, такая опасность существует. Это не гипотетические, а реальные риски, учитывая, что мировые черные рынки уже заполнены различными вооружениями, поступившими по нелегальным каналам, организованным с помощью преступных схем коррумпированного украинского руководства, - сказал дипломат. - Но главная опасность заключается в том, что украинские националисты широко применяют беспилотные летательные аппараты для сбрасывания химбоеприпасов на позиции российских войск".

"Поэтому сейчас никто не может гарантировать, что такие навыки не будут использованы криминальными элементами или негосударственными субъектами в террористических целях в любом уголке мира", - отметил посол.