Косачев: "полезные идиоты" Европы станут главной опасностью для РФ в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Представители так называемой коалиции желающих, в которую входят, в частности, европейские леволиберальные силы - "полезные идиоты" - могут стать главным источником опасности для России в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в колонке для ТАСС.

"Есть все основания полагать, что основная угроза для России - и не только - будет и далее исходить из глобальной "коалиции желающих" войны, в которую входят самые разные силы и с разной мотивацией. Это и европейские леволиберальные силы - среди которых лидеры европейских стран, хоть и имеющие катастрофически низкую поддержку у населения (в пределах 15%) из-за провалов во внешней политике, экономике и социальной сфере. <…> И жертвы запредельной морализации украинского конфликта - в том числе общественники, деятели искусства, искренне считающие себя "на правильной стороне истории", а Россию - абсолютным злом, которое нужно распять для победы добра, свободы и демократии на свой лад. Эти "полезные идиоты", возможно, - самые опасные из всех", - написал сенатор.

Отдельные европейские политики, по мнению Косачева, своими высказываниями напоминают саранчу. "Я знаком со многими из нынешних европейских "ястребов", сегодня остается только удивляться, как эти умные люди абсолютно искренне повторяют пропагандистский бред. Саранча - это не безобидные кузнечики, они имеют свойство собираться в огромные стаи, пожирающие все на своем пути. Примерно такое впечатление у меня сегодня вызывают высказывания множества европейских политиков", - отметил он.