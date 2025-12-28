Косачев назвал Европу убыточным собесом и предрек ей презрение

Теперь ресурсы сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где "будут происходить ключевые события столетия", отметил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Европа стала "убыточным собесом" на фоне переноса ресурсов и ВВП в Азиатско-Тихоокеанский регион, где развернутся ключевые события века. После заключения мирного соглашения по Украине Европу ждет презрение, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в колонке для ТАСС.

По его словам, в ХХ веке войны зарождались в Европе, потому что там веками были сосредоточены основные ресурсы, большая часть ВВП планеты, за что, по сути, и бились великие державы прошлого, а теперь ресурсы сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где "будут происходить ключевые события столетия".

"Биться за Европу может лишь тот, кто захочет содержать этот дорогостоящий и убыточный собес. Даже украинцы, все еще по инерции воюющие за место "в Европе", все чаще высмеивают своих трусливо-агрессивных кумиров. Можно себе представить, что начнется, когда те после заключения мирного договора не дадут Украине обещанные "золотые горы", а к этому все идет. Думаю, вместо нынешнего слепого поклонения Европа получит искреннее презрение после прозрения", - написал он.

При этом США при Дональде Трампе ставят на то, что к власти в Европе придут трезвомыслящие политики, считает Косачев. "Однако, во-первых, это больше важно именно идейным представителям MAGA в окружении нынешнего американского лидера. Во-вторых, очевидно, что если в Европе произойдет такая перемена - у власти окажутся политики, действующие в интересах своих стран, как в Венгрии или Словакии - то вполне может произойти возврат к активным экономическим связям с Россией. А это вновь способно сделать ЕС конкурентом США, экономической силой. А Америке нужно, чтобы Европа оставалась слабой, зависимой от Вашингтона и напуганной Россией", - объяснил он.