Косачев: после заключения мира реваншисты Киева могут готовить теракты против РФ

На Украине немало военизированных группировок, несогласных с центром, считает заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. После заключения мирного соглашения по Украине местные группировки реваншистов могут создавать военные провокации и готовить теракты против России. Такое мнение в колонке для ТАСС выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Даже после заключения мирного соглашения - на любых условиях - какая-нибудь несогласная с центром и одержимая реваншизмом военизированная группировка, коих на Украине немало, легко может пойти на нарушение условий соглашения, на военные провокации и теракты против России", - считает Косачев.

По словам сенатора, вполне возможно, что делать они это будут с "подачи извне".