Косачев заявил, что 2026 год может быть решающим в украинском кризисе

Если "партия мира" одержит победу, возможно быстрое принятие компромиссных решений, считает зампредседателя Совета Федерации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. 2026 год может стать решающим в вопросе украинского кризиса: если "партия мира" одержит победу над "партией войны", возможно быстрое принятие компромиссных решений. Такое мнение выразил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в колонке для ТАСС.

"2026-й - год надежд. Однако позиции и действия Украины не являются решающими для выхода из кризиса. В этом плане предстоящий год, на мой взгляд, будет решающим. Если "партия мира" - с Россией, ее союзниками и партнерами во всем мире, конструктивными силами в США и в Европе - сможет деактивировать деструктивную линию все еще весьма влиятельной "партии войны", то выход на взаимоприемлемые решения может оказаться довольно быстрым и простым", - написал сенатор.

Однако, по словам Косачева, негативными факторами, которые затянут выход из кризиса, могут стать в том числе сохранение у власти "европейских "ястребов", усиление военной истерии, а также итоги промежуточных выборов в США в 2026 году". "Будем оставаться оптимистами и верить в лучшее. Но - деятельными оптимистами. То есть делать все возможное и зависящее от нас для того, чтобы 2026 год стал годом перелома к миру", - отметил Косачев.