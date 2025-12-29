Слуцкий: депутаты ГД не теряли контакт с коллегами из США, но молчали об этом

Российские парламентарии не подставляли конгрессменов Соединенных Штатов, пояснил глава комитета Госдумы по международным делам

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии общались с американскими конгрессменами даже в периоды особой напряженности между РФ и США. Однако об этом приходилось молчать, чтобы никого не подставить, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы никогда не теряли контакт с коллегами из Палаты представителей и Сената Конгресса США. Мы их просто не подставляли, поэтому молчали об этом", - сказал Слуцкий.

Он также отметил, что у американских конгрессменов есть идеи по проведению "совместных форматов" с коллегами из России. "Мы к этому готовы. Это должно созреть и уверен, что через некоторое время такие контакты возобновятся", - добавил депутат.