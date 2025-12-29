Председателем правительства Красноярского края стал Алексей Медведев

Кандидатуру поддержали единогласно

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края на сессии единогласно утвердило кандидатуру Алексея Медведева в качестве председателя правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

В конце декабря городской совет Красноярска избрал на своей сессии на пост мэра города Сергея Верещагина, занимавшего должность председателя краевого правительства. Предыдущий мэр Владислав Логинов находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назначил исполняющим обязанности председателя правительства региона Медведева, занимавшего должность зампреда регионального правительства.

Депутаты попросили председателя правительства уделить особое внимание вопросам экологии Красноярска, празднованию 400-летия краевой столицы, развитию АПК.

"Безусловный мой приоритет - социальная сфера. Я считаю, ее развитие - это ключевой фактор долгосрочного экономического роста. <…> Социальная политика должна быть выражено семейноцентричной. Жизнь в большой счастливой семье, где не только несколько детей, но и несколько поколений, должна наделять смыслом все принимаемые нами меры", - сказал на сессии новый премьер региона.

Медведев родился 4 января 1971 года. Окончил Красноярский государственный университет по специальности "Экономика и управление". С января 2024 года - зампред правительства Красноярского края. До этого в разное время занимал должности министра экономики Московской области, замруководителя федерального агентства научных организаций, заместителя министра науки и высшего образования РФ.