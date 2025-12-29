Матвиенко: российский народ в 2025 году делал все для приближения победы

Также председатель СФ отметила, что приоритетной задачей для сенаторов остается создание всех необходимых мер поддержки участников СВО, их семей, родных и близких

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Весь российский народ в 2025 году делал все возможное для того, чтобы приблизить победу, при этом прежде всего надо выразить слова благодарности воюющим на передовой. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"В то, что Россия в такое непростое время так успешно в течение года справлялась с новыми вызовами и угрозами, в это есть и вклад, конечно, сенаторского корпуса. Можно сказать, что 2025 год - это год, когда все мы, весь российский народ, делали все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу, это тоже факт. И, конечно, прежде всего, огромные слова благодарности, наш низкий поклон, нашим ребятам, которые воюют на передовой. Нашим героям", - сообщила Матвиенко в эфире канала "Россия-24".

Также она отметила, что приоритетной задачей для сенаторов остается создание всех необходимых мер поддержки участников специальной военной операции, их семей, родных и близких.

"Эти вопросы были у нас на постоянном контроле как особенные, и мы много этому уделяли внимание", - рассказала председатель СФ.