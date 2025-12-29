В России смогут судить военных без гражданства

Изменения внесли в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона о праве лиц без гражданства на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и в воинских формированиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, наделяющий военные суды правом судить военнослужащих без гражданства.

Изменения внесены в конституционный закон "О военных судах Российской Федерации". Принятым законом устанавливается, что военным судам подсудны дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства, иностранными гражданами в период прохождения ими военной службы, военных сборов, пребывания в добровольческих формированиях.

Изменения внесены в связи с подписанием президентом закона о праве лиц без гражданства на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и в воинских формированиях.