Путин подписал закон о временном торговом соглашении ЕАЭС с Монголией

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владмир Путин подписал закон о ратификации временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Монголией. Документ был подписан 27 июня 2025 года в Минске.

ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) - классификатор товаров, используемый при проведении таможенных операций.

Соглашение предусматривает либерализацию торговли по ограниченному перечню товаров - по 367 кодам ТН ВЭД с каждой стороны. Объем российского экспорта за 2024 год, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в $2,3 млрд.

Импорт из Монголии в Россию в 2024 году по товарам, включенным в перечень тарифных обязательств ЕАЭС, составил около $0,04 млрд. Это 89,4% от общего объема российского импорта из Монголии. Экономия на уплате таможенных пошлин для России оценивается в $99,2 млн, для Монголии - в $3,7 млн.