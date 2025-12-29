Климов: депутаты ЕП благодарили за создание площадки "БРИКС - Европа" в Сочи

По словам члена бюро высшего совета партии "Единая Россия", изначально ожидалось, что участие будет интересно прежде всего российской стороне

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Представители Европейского парламента (ЕП), Бундестага и некоторых других парламентов стран НАТО благодарили организаторов симпозиума "БРИКС - Европа", который прошел в 2025 году в Сириусе, за создание такой площадки. Об этом в интервью ТАСС рассказал член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов

Климов рассказал, что изначально ожидалось, что участие будет интересно прежде всего российской стороне. "Но выяснилось, что многие разумные люди в европейских странах, в том числе и в недружеских, сегодня не имеют другой возможности для диалога. Они, конечно, поддерживают контакты со своими странами, но после того, что западные власти сказали о БРИКС, налаживать диалог стало сложно", - отметил Климов.

По его словам, на подобных симпозиумах удается создать площадку для прямого общения и обмена мнениями. "Представители Европейского парламента, Бундестага и ряда других парламентов стран НАТО и ЕС благодарили нас за возможность иметь такую платформу", - добавил политик.

Симпозиум "БРИКС - Европа" прошел в Сириусе в ноябре. В нем приняли участие более 30 европейских политиков, включая членов Европарламента и депутатов национальных парламентов Европы. Организаторами мероприятия выступили партия "Единая Россия", Институт Европы РАН и международное движение "Другая Украина".