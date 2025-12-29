Путин подписал закон об особом порядке возврата владельцам участков в приграничье

Такие земельные участки не могут быть отчуждены в течение трех лет со дня регистрации права собственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Белгородскую, Брянскую и Курскую области правом до 1 января 2028 года устанавливать особыми региональными законами условия возврата земельных участков их прежним владельцам, покинувшим территории из-за действий ВСУ.

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы. Закон предусматривает наделение трех приграничных субъектов РФ полномочиями по предоставлению земельных участков именно тому человеку, которому такой участок принадлежал ранее и от которого он отказался в пользу государства для получения социальной поддержки при отселении в связи с угрозой жизни.

Согласно документу, земельные участки, возвращенные в собственность, не могут быть отчуждены в течение трех лет со дня регистрации права собственности за исключением случаев изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, в закон включены нормы о возможности возврата в собственность неразрушенных жилых помещений, которые люди передавали в пользу государства при отселении в связи с угрозой жизни и для получения соцподдержки. Порядок такого возврата будет детально определен законом регионов.