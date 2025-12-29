ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Косачев: ключи к урегулированию конфликта на Украине находятся у России и США

Отдельные европейские политики продолжат "гадить", подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации
06:37

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ключи к урегулированию украинского кризиса, по итогам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, находятся у Москвы и Вашингтона, при этом отдельные европейские политики продолжат "гадить". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Есть ощущение наметившегося движения вперед. Но окончательные оценки давать пока рано, слишком много неизвестного и неопределенного. Ясно одно - ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут по-прежнему гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке. Что и требовалось доказать", - написал он в своем Telegram-канале.

Трамп принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил также, что договоренности вообще не удастся достичь. 

