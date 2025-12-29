В России снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

Также решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина Российской Федерации с 14 лет. Нововведения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования документа.

Изменения внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации". Согласно действующим нормам, лица, которые становятся гражданами РФ, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет. Предлагается снизить этот возраст до 14 лет.

Также устанавливается, что решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу. Сегодня решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия. Кроме того, предусматривается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги.