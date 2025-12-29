Климов: западные участники симпозиума "БРИКС - Европа" были в "позитивном шоке"

Они переосмыслили "черные миражи" о России, подчеркнул член бюро высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Член бюро высшего совета "Единой России" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в интервью ТАСС рассказал, что западные парламентарии, посетившие симпозиум "БРИКС - Европа" в Сириусе, были впечатлены увиденным и переосмыслили "черные миражи" о России.

Симпозиум "БРИКС - Европа" прошел 15 ноября в Сириусе при участии более 30 европейских политиков, включая членов Европарламента и парламентов отдельных стран Европы. Организаторами выступили партия "Единая Россия", Институт Европы РАН и международное движение "Другая Украина". По словам Климова, участники симпозиума представляли разные партии и страны, а культура международного общения у них отличается, поэтому иногда приходилось вести диалог прямо и жестко.

"Я им обычно говорил: "Ребята, у меня кое-какие иностранные языки есть, я ваши газеты читаю, телевизор ваш смотрю. Все, что вы мне сейчас говорите, я уже читал и смотрел. Вы сюда приехали, наверное, что-то узнаете, несколько другое. Давайте я вам расскажу, что у нас есть. Вы можете этому верить, не верить", - поделился политик.

Климов подчеркнул, что теплый климат Сочи и курортная атмосфера помогли разрушить "черные миражи", навязанные западными СМИ, а посещение центра "Сириус" и культурных мероприятий произвело на гостей сильное впечатление. "Они были в шоке от всего увиденного. Но в таком шоке, я бы сказал, позитивном. То есть, миражи распадались, вот эти черные, про нас, а появлялись какие-то контуры другой России, которые они не подозревали", - добавил он.