Кандидатам на выборах разрешат указывать статус самозанятого

Исключением станут случаи, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий кандидатам на выборах при регистрации указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого.

Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 30 мая 2024 года. По нему отдельные положения закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" признаны не соответствующими Конституции РФ, так как "служат основанием для отказа в регистрации кандидата, указавшего в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации, в качестве рода занятий, что он является самозанятым, если согласно справке налогового органа такой кандидат поставлен на учет как налогоплательщик налога на профессиональный доход".

Согласно принятым изменениям, кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, будет вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.