Климов рассказал о переговорах с АдГ на симпозиуме "БРИКС - Европа" в Сочи

По словам члена бюро высшего совета партии "Единая Россия", у "Альтернативы для Германии" пока идет сложный путь самоидентификации в меняющемся мире

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в интервью ТАСС рассказал, что на симпозиуме "БРИКС - Европа", прошедшем в Сириусе в ноябре, представители немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) получили разъяснения о позиции РФ по НАТО, Германии и Европейскому союзу.

Симпозиум "БРИКС - Европа" прошел 15 ноября в Сириусе при участии более 30 европейских политиков, включая членов Европарламента и парламентов отдельных стран Европы. Организаторами выступили партия "Единая Россия", Институт Европы РАН и международное движение "Другая Украина". Среди участников мероприятия были представители АдГ. Как рассказал Климов в беседе с ТАСС, на симпозиуме присутствовали и "другие люди из Германии".

Как рассказал Климов, его встречи с немецкими политиками проходили не только в рамках официальной программы симпозиума, но и в неформальной обстановке, вплоть до двух часов ночи. "Я намеренно проводил такие встречи, потому что понимал, что люди приехали издалека, некоторые вопреки указаниям и давлению. Хотелось, чтобы они точно поняли, что у нас происходит, с какими посылами мы выходим мы, наша партия, наше государство, наш президент, в том числе и к Германии, и к НАТО, и к Европейскому союзу. И мне кажется, что это была полезная беседа", - отметил Климов.

Он уточнил, что на симпозиуме не было "главных гостей", как это иногда воспринимается извне. "У них [у АдГ] пока идет сложный путь самоидентификации в меняющемся мире. У них разные группы [с разным виденьем] внутри партии, но это их внутреннее дело, мы сюда не вмешиваемся", - пояснил политик. По его словам, после встреч на симпозиуме, немецкая делегация провела внутри фракционное обсуждение и приняла участие в нескольких последующих мероприятиях через ВКС-систему.