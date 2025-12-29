Матвиенко назвала самым знаковым событием 2025 года встречу Путина с сенаторами

Председатель СФ указала на уважение парламентаризму со стороны президента

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Самым знаковым событием 2025 года является встреча президента России Владимира Путина с сенаторами в Совете Федерации. Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Конечно, самым главным и самым знаковым событием [2025 года], я бы сказала, стала встреча президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с сенаторами. Он пришел к нам на заседание, завершающее осеннюю сессию, и хочу сказать, что это такое уважение парламентаризму, которое он всегда демонстрирует, как важнейшему институту демократии", - сообщила Матвиенко в интервью "России-24".

Президент лично глубоко вовлечен в работу Совфеда, знает о дискуссиях и инициативах сенаторов, рассказала председатель СФ.

Также она отметила, что 2025 год является особенным для сенаторов, 25 лет назад был изменен порядок формирования Совета Федерации. "Вот спустя 25 лет мы сейчас по-настоящему понимаем, насколько правильным было это решение", - сообщила Матвиенко.

Ранее в СФ входили главы регионов и председатели законодательных собраний субъектов, после изменений регионы стали делегировать в палату по два своих представителя - от законодательной и исполнительной власти.