Климов: антироссийские санкции нанесли ЕС ущерб более чем в €3 трлн

Немецкая сторона в ходе симпозиума "БРИКС - Европа" была поражена масштабом экономического ущерба, отметил член бюро высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Европейская санкционная политика против России с 2014 года принесла Европейскому союзу ущерб свыше €3 трлн. Об этом в интервью ТАСС сообщил член бюро высшего совета "Единой России" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, отметив, что такими данными он поделился с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ходе симпозиума "БРИКС - Европа" в Сочи.

Симпозиум "БРИКС - Европа" прошел 15 ноября в Сириусе и собрал более 30 европейских политиков, включая членов Европарламента и национальных парламентов. Среди участников были представители АдГ. "Я говорил с представителями АдГ: "Вы когда домой вернетесь, спросите, а с какого перепугу европейская бюрократия с 2014 года из-за своей санкционной политики против России допустила ущерб для ЕС суммарно более чем на €3 трлн", - рассказал Климов.

По его словам, немецкая сторона была поражена масштабом экономического ущерба. "Они начали перепроверять, вроде не может быть, но я дал им базовые цифры для расчета, и у некоторых сумма получилась еще больше", - добавил политик.

Климов подчеркнул, что подобные данные открывали глаза западным гостям на многие аспекты международной политики и взаимодействия. Он также отметил, что в Европе нет ни одной страны, ВВП которой по паритету покупательной способности превышал бы Россию, США, Индию или Китай. "Посчитайте население, территорию, ресурсы. Подумайте, стоит ли в таком тоне говорить с нами и с нашими великими партнерами. Великими в мировом отношении", - заключил Климов.