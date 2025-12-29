Матвиенко отметила рост интереса к России со стороны других стран

РФ не находится в изоляции, подчеркнула председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Разговоры об изоляции России ничем не подкреплены, делегации посещают с рабочими визитами другие страны, которые проявляют к ней интерес, как к лидеру строительства многополярного мира. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Прошлый год [в Совете Федерации] был очень насыщенный. Я каждый раз, когда слышу об "изоляции России", про себя думаю: "Вы о ком?". 85 поездок, 36 стран [было у] сенаторов. Это рабочие визиты, которые готовятся, в которых обсуждаются самые сложные вопросы двустороннего взаимодействия. <…> Мы приняли большое количество зарубежных парламентских делегаций, несмотря на угрозы. <…> Поэтому не то, что об изоляции какой-то можно говорить, а наоборот о возросшем интересе к России как мировой державе, как лидеру строительства многополярного мира, как стране, которая всегда выполняла и выполняет взятые на себя обязательства, договоренности, соглашения, выстраивает свое сотрудничество на взаимовыгодных условиях с другими государствами, нет никакого доминирования", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Матвиенко также напомнила о визите российской делегации в Женеву, где проходила Всемирная конференция спикеров парламентов, которая проходит раз в пять лет. "Поверьте, там была настоящая битва за наши ценности и донесение реальной, объективной информации, которая, к сожалению, полностью закрыта в других государствах. И мы убедились, что мировое большинство - они все знают, они все понимают, они как относились, так и относятся с симпатией и уважением к России", - отметила она.