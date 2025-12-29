ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВККС рекомендовала судью Давыдова на должность первого заместителя главы ВС РФ

Заявление председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда удовлетворено
08:55
обновлено 08:57

Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимир Давыдов

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимира Давыдова на должность первого заместителя главы ВС РФ. Об этом сказано в решении ВККС, с которым ознакомился ТАСС.

"ВККС рассмотрела заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации. Заявление Давыдова удовлетворено", - сказано в решении.

Давыдов является судьей Верховного суда и занимает должность председателя Судебной коллегии по уголовным делам.

В начале своей карьеры он работал следователем в органах прокуратуры Смоленской области, а с 1987 года - в судебной системе. Постановлением Совета Федерации от 12 ноября 2008 года Давыдов утвержден членом Президиума ВС РФ.

В 2014 году назначен заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по уголовным делам. 

