ВККС рекомендовала судью Давыдова на должность первого заместителя главы ВС РФ

Заявление председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда удовлетворено

Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимир Давыдов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимира Давыдова на должность первого заместителя главы ВС РФ. Об этом сказано в решении ВККС, с которым ознакомился ТАСС.

"ВККС рассмотрела заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации. Заявление Давыдова удовлетворено", - сказано в решении.

Давыдов является судьей Верховного суда и занимает должность председателя Судебной коллегии по уголовным делам.

В начале своей карьеры он работал следователем в органах прокуратуры Смоленской области, а с 1987 года - в судебной системе. Постановлением Совета Федерации от 12 ноября 2008 года Давыдов утвержден членом Президиума ВС РФ.

В 2014 году назначен заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации - председателем Судебной коллегии по уголовным делам.