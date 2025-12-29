Павла Степанова назначили врио полпреда кабмина в судах вместо Барщевского

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Павла Степанова врио полпреда правительства России в Конституционном и Верховном судах РФ вместо Михаила Барщевского. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Российской Федерации на Павла Степанова", - говорится в сообщении.

При этом он останется на должности директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Степанов родился в Москве, окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата юридических наук. Начал свою карьеру с работы в консалтинге. В 1999 году стал главой правового управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2004 году стал референтов в Государственно-правовом управлении президента РФ. В 2010 году сменил должность на первого замгенерального директора по корпоративному управлению ФГУП "РТРС". В 2014 году стал главой "Централ Партнершип". В 2018 году занял пост советника, а в дальнейшем - замминистра культуры РФ. Спустя два года уже был на должности директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности Правительства.

Предшественник Степанова, Барщевский, покинул должность полпреда кабмина в судах в связи с выходом на пенсию - 27 декабря ему исполнилось 70 лет.