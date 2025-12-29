Дмитрия Полянского назначили постпредом России при ОБСЕ в Вене

Он заменил на этой должности Александра Лукашевича

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрий Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, заменив на этой должности Александра Лукашевича. Указ главы государства опубликован.

"Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе.

Другими указами президент освободил Лукашевича от должности постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и назначил его постпредом РФ при уставных и других органах стран СНГ в Минске.