Россия нацелена на конструктивное развитие отношений с Гондурасом

В МИД РФ отметили, что 30 ноября в республике состоялись всеобщие выборы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что традиционно дружественные отношения между Москвой и Тегусигальпой сохранят преемственность и продолжат конструктивно развиваться. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об итогах всеобщих выборов в Гондурасе.

"Российская сторона рассчитывает, что традиционно дружественные отношения между Москвой и Тегусигальпой сохранят преемственность и продолжат конструктивно развиваться на благо наших стран и народов", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что 30 ноября в Республике Гондурас состоялись всеобщие выборы. "После длительного подсчета результатов президентской электоральной кампании Национальный избирательный совет страны 24 декабря официально объявил победителем в борьбе за высший государственный пост главу Национальной партии Насри Хуана Асфуру Заблаха, за которого проголосовали 40,26% избирателей, - добавили в дипведомстве. - В Москве исходят из безусловного уважения волеизъявления граждан Гондураса, национального суверенитета и независимости этой республики".

Гондурас - государство в Центральной Америке. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 30 сентября 1990 года.