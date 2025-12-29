Бибаров-Государев: ЕС не хочет завершения конфликта на Украине из-за страха политкризиса

Председатель Общественной палаты Запорожской области отметил, что Владимир Зеленский, "заряженный европейскими лидерами", по-прежнему пытается делать вид, что контролирует ситуацию, оттягивая мирное урегулирование

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Страны Европы не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, поскольку это приведет к обострению их собственных внутриполитических кризисов, при этом роль европейских лидеров в урегулировании сведена к минимуму. Такое мнение ТАСС выразил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Европейские лидеры не играют или почти не играют никакой роли в завершении конфликта на Украине. Более того, их роль заключается только в попытке его продлить. Поскольку прекращение этого конфликта приведет к разжиганию их собственных внутриполитических кризисов", - считает эксперт.

При этом Владимир Зеленский, "заряженный европейскими лидерами", по-прежнему пытается делать вид, что контролирует ситуацию, таким образом, оттягивая мирное урегулирование, отметил собеседник агентства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Также он сообщил, что правящие круги большинства стран Европы "раздувают российскую угрозу", разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Лавров особо подчеркнул, что это делается европейскими столицами без каких бы то ни было легитимных оснований.