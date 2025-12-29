В Ленобласти сформировали обновленный состав регионального правительства

Должность вице-губернатора - представителя губернатора в Законодательном собрании региона заняла Анна Данилюк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Завершилось формирование обновленного состава правительства Ленинградской области. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил на брифинге с журналистами.

Согласно уставу региона, в течение 30 дней после вступления губернатора в должность (14 сентября Александр Дрозденко победил на выборах главы Ленобласти) персональный состав правительства должен быть внесен на рассмотрение парламента. В начале октября Законодательное собрание региона утвердило новую структуру правительства, согласование состава прошло в первых числах ноября.

"Наконец мы путем согласований, обсуждений и получения заключений завершили формирование кадрового состава руководства органов исполнительной власти Ленинградской области. Хочу сказать, что правительство региона имеет практически ту же структуру, которая была утверждена в предыдущий период, с небольшими исключениями. Например, мы вернулись к должности "вице-губернатор" для всех заместителей. <…> Эта структура теперь почти полностью повторяет структуру правительства РФ, но не по чтению должностей и комитетов, а по выполнению функций", - отметил Дрозденко.

Дополнительно планировалось ввести должность председателя правительства Ленинградской области, однако от этой идеи в итоге отказались.

Назначение на должности

По итогам формирования обновленного состава правительства Ленобласти должность вице-губернатора - представителя губернатора в Законодательном собрании региона заняла Анна Данилюк, а вице-губернатором по контрольно-надзорной деятельности стал Михаил Ильин.

В обновленный состав правительства Ленинградской области также вошли пять новых руководителей: вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев; вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов; вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков; вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин и вице-губернатор Ленинградской области по вопросам транспорта и развития топливно-энергетического комплекса Денис Седов.

Свои должности сохранили шесть вице-губернаторов, а также 27 председателей комитетов Ленинградской области.

"Выражение "кадровый лифт" для правительства Ленинградской области абсолютно приемлемо. Как вы видите, большинство из тех, кто поднялся по служебной лестнице, либо работали, либо работают в правительстве региона. Это пример для многих, в том числе и регионов, что надо расти и опираться на свои кадры. <…> Главный лозунг команды - работы меньше не будет, надеюсь, что сплав опытных коллег и новых, амбициозных людей, которые пришли, поможет нам с новой энергией и активностью дальше работать. Тем более, что задачи стоят очень серьезные", - резюмировал Дрозденко.