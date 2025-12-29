Слуцкий: Запад перестал быть коллективным с приходом Трампа к власти

Лидер ЛДПР отметил, что однополярная концепция миропорядка "вряд ли когда-нибудь будет восстановлена"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эпоха гегемонии коллективного Запада в 2025 году ушла в прошлое, а сам Запад перестал быть коллективным после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании экспертного совета при комитете.

"Окончательно осталась в прошлом эпоха гегемонии коллективного Запада, да и сам Запад, в общем-то, с возвратом Трампа в Белый дом перестал быть коллективным", - сказал депутат.

Он также отметил, что однополярная концепция миропорядка "вряд ли когда-нибудь будет восстановлена", хотя некоторые политики по этому поводу "еще зубами щелкают".