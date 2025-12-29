Вершинин и посол Египта обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что встреча состоялась по инициативе египетской стороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и на Африканском Роге. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и положение дел в регионе Африканского Рога", - отметили на Смоленской площади.

В дипведомстве также подчеркнули, что в ходе беседы основное внимание было уделено вопросам дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества. "Дана высокая оценка итогам состоявшейся 19-20 декабря в Каире Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, заложившей фундамент для проведения российско-африканского саммита в 2026 году", - указали в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что встреча состоялась по инициативе египетской стороны.