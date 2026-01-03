Климов: основные угрозы вмешательства в выборы в ГД будут исходить из Европы

Особую активность проявляют структуры в Британии, Германии, ЕС, Франции, Польше, Прибалтике и Скандинавии, указал член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Единая Россия" фиксирует угрозы внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. Как сообщил ТАСС член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, основная активность в этом направлении будет исходить из Европы.

По оценке Климова, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом центры активности, направленной против России, сместились из США в Европу. "Наши иностранные коллеги, кто из Европы приезжает, нас предупреждают, что против нас [РФ] сейчас работает европейское сообщество. Особую прыть сейчас проявляют структуры в Лондоне, Берлине, ЕС, Франции, а также в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Сейчас еще иногда что-то такое подпевает молдавская власть. Подготовка идет серьезная", - заявил он.

По словам политика, угрозу представляет использование современных технологий в ходе попыток вмешательства, включая искусственный интеллект. Климов отметил, что ИИ может применяться для дезинформации, имитации голосов и создания фейковых сообщений, способных провоцировать деструктивные действия. Он отметил, что эти угрозы уже обсуждаются с экспертами и партнерами по межпартийному диалогу, в том числе с Коммунистической партией Китая.

Климов также указал на уязвимость избирательных процедур при голосовании граждан России за рубежом. По его словам, в ряде стран ранее фиксировались провокации у диппредставительств, а также попытки ограничить доступ граждан к голосованию. "Так разве же не воспользуются наши враги тем, что у нас идут выборные процедуры не только в нашей стране, но и за пределами нашей страны", - заявил политик. Кроме того, он напомнил о случаях террористических угроз в Донбассе и Новороссии, связанных с избирательными кампаниями.

Политик подчеркнул, что попытки давления и вмешательства будут нарастать по мере приближения выборов в Госдуму, поскольку их конечной целью является подрыв политической стабильности в России в долгосрочной перспективе. "Они смотрят не только на выборы в Государственную думу, у них в глазах еще 2030 год (выборы президента - прим. ТАСС). Это их главная цель. Бдительность необходимо сохранять, а к сомнительной информации относиться очень спокойно", - заключил Климов.