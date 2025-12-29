Путин наградил орденом Мужества посмертно посла РФ в КНДР Мацегору
Редакция сайта ТАСС
14:30
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества посла РФ в КНДР Александра Мацегоры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из указа, посол удостоен этой награды "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".
Мацегора умер 6 декабря на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.