Депутат Барбашов: ЕС надеется, что Киев "пересидит в окопах" усилия Трампа

Некоторые европейские лидеры затягивают достижение мира, указал депутат Херсонской областной думы

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Некоторые европейские лидеры, имитируя готовность к мирному урегулированию украинского конфликта, на деле только затягивают его в надежде на то, что президент США Дональд Трамп выйдет из переговорного процесса. Такое мнение выразил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Большая часть активных участников конфликта со стороны Запада заинтересована в продолжении боевых действий. Миротворческие усилия и давление Трампа они надеются нейтрализовать и нивелировать, избегая в то же время прямого конфликта с президентом США. Рейтинги Трампа и последствия его политики внутри США дают им реальную надежду на то, что имитируя готовность к мирному урегулированию, но на деле затягивая конфликт, им удастся пересидеть его миротворческую активность в окопах, не давая штатам полностью выйти из конфликта", - сказал он.

28 декабря Трамп принял Владимира Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Президент США признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем он выразил мнение, что Россия, США и Украина "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По его словам, сторонам удалось согласовать 95% вопросов. После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. Как заявил Трамп по итогам встречи с Зеленским, гарантии безопасности Украине следует давать в первую очередь Европе, однако Соединенные Штаты готовы тоже принять в этом определенное участие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.