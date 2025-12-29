РФ желает ЦАР и Гвинее дальнейших успехов в построении демократии после выборов

В МИД России указали, что Москва приветствует проведение прошедших 28 декабря всеобщих выборов в ЦАР и президентских выборов в Гвинее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия желает дружественным народам Центральноафриканской (ЦАР) и Гвинейской республик дальнейших успехов на пути построения демократии и обеспечения национальных интересов после состоявшихся выборов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам выборов в республиках.

В МИД России указали, что Москва приветствует проведение прошедших 28 декабря всеобщих выборов в ЦАР и президентских выборов в Гвинее. "При этом в ЦАР одновременно избирался президент и органы законодательной власти", - уточнили в министерстве.

"Хотели бы пожелать дружественным центральноафриканскому и гвинейскому народам дальнейшего успешного продвижения по пути демократии и обеспечения национальных интересов", - указали на Смоленской площади.

В российском дипведомстве также подчеркнули, что согласно оценкам присутствовавших иностранных наблюдателей, "голосование прошло в мирной спокойной обстановке" без серьезных нарушений. "Состоявшиеся выборы продемонстрировали стремление двух африканских государств к построению суверенной модели развития в соответствии с основополагающими принципами международного права", - констатировали в МИД РФ.