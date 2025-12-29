МИД: Москва вновь поставила перед Баку вопрос об освобождении 11 россиян

Также РФ и Азербайджан обсудили аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний"

Здание Министерства иностранных дел РФ © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. РФ повторно поставила перед Азербайджаном вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

"Обсуждены некоторые аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. С российской стороны повторно поставлен вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня - 1 июля", - указали в министерстве.

Отмечается, что стороны также подвели итоги двустороннего сотрудничества в уходящем году. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, и договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух государств 9 октября в Душанбе. В таком контексте высказано общее намерение наращивать в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня", - подчеркнули в дипведомстве.