Волошин: ЕС русофобией пытается сместить внимание с проблем внутри союза

Сенатор РФ от ДНР добавил, что Брюссель сознательно подменил дипломатию идеологией конфронтации и отказался от учета реальных интересов суверенных государств

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Русофобия стала для европейских политиков удобным инструментом, при помощи которого они прикрывают экономические проблемы и кризис идентичности в Евросоюзе. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Он также отметил, что правящие круги большинства стран Европы "раздувают российскую угрозу", разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе.

"Мы видим, как в европейских СМИ и мыслительных центрах искусственно раздувается миф о российской угрозе, который не имеет под собой фактических оснований. Этот миф нужен для оправдания милитаризации, роста военных расходов и подрядов для военно-промышленного комплекса, равно как и для подавления любых альтернативных точек зрения на европейскую внешнюю политику. Русофобия стала удобным политическим инструментом, прикрывающим кризис экономики и идентичности Евросоюза", - сказал Волошин.

Он добавил, что Брюссель сознательно подменил дипломатию идеологией конфронтации и отказался от учета реальных интересов суверенных государств. Россия же выступает за честный диалог и устойчивый мир.

"Слова Сергея Лаврова являются сигналом тем зарождающимся силам в Европе, которые способны мыслить прагматично: путь конфронтации ведет в тупик, а ответственность за его продолжение полностью лежит на тех, кто сегодня блокирует любые реальные мирные инициативы. Весь мир, от США, Китая и Персидского залива до Индии, Латинской Америки, стран Африки и Азии, ждет только Европу для построения новой архитектуры глобальной безопасности", - отметил сенатор.