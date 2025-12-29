Рабочие мероприятия у Путина 29 декабря проходили в Кремле
29 декабря, 15:31
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Открытые рабочие мероприятия у президента РФ Владимира Путина проходили в Кремле, передает ТАСС.
Днем глава государства встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Позднее во второй половине дня президент РФ также в Кремле провел совещание о ситуации в зоне СВО.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь Киев предпринял атаку 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА были уничтожены, сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало.