Грушко: РФ изучает ситуацию с обвинением француза Винатье

Лорана Винатье обвиняют в шпионаже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская сторона изучает ситуацию с французским гражданином Лораном Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемым в шпионаже. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Ситуация изучается", - указал он.

Во время "Итогов года" журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своем соотечественнике Винатье, который осужден "на три года за административное нарушение". Гарро добавил, что того "обвиняют в шпионаже, что ухудшает ситуацию". Журналист спросил, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование. Путин ответил, что слышит о деле впервые, но обязательно разузнает. И если "есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно" - все необходимые усилия будут предприняты, пообещал он.

По утверждению TF1, через несколько дней пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позвонил Гарро и сообщил, что Путин поручил поднять документы по делу Винатье, и что Москва сделала предложение Парижу, ждет на него ответа.