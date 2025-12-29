Путин в 2025 году провел 17 контактов с американскими представителями

Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками, отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин за 2025 год провел 17 контактов с американскими представителями, включая 10 разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Памятуя о том, что на календаре 29 декабря и до Нового года остаются уже считаные часы, можно упомянуть небезынтересную, в том числе с политической точки зрения, деталь. В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями", - сказал Ушаков. "Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками", - уточнил представитель Кремля.

Ушаков особо подчеркнул тот факт, что интенсивность контактов с США весьма красноречива. "О чем это говорит, выводы можете сделать сами", - сказал он.