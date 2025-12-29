Ушаков: Трамп проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

Переговоры президента США и Владимира Зеленского состоялись 28 декабря во Флориде

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его советники проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах состоявшихся накануне во Флориде переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп и присутствующие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях, проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией", - сообщил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что "в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня".

28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).