Дмитриев назвал жизненно важным телефонный разговор Путина и Трампа 29 декабря

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что президент США провел положительный разговор со своим российским коллегой относительно Украины

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал состоявшийся 29 декабря телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа жизненно важным для мира.

"Жизненно важный диалог для мира", - написал он в X, комментируя сообщение пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о состоявшемся разговоре российского и американского лидеров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США провел положительный разговор со своим российским коллегой относительно Украины.

28 декабря Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. До этого американский лидер позвонил Путину, они условились вскоре побеседовать снова.