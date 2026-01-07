ЕР создает систему международного наблюдения за выборами

Она позволит противостоять попыткам внешнего вмешательства в избирательный процесс, сообщил член бюро высшего совета партии и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в рамках движения "За свободу наций!" формирует сеть профессиональных международных наблюдателей, чтобы в том числе противостоять попыткам внешнего вмешательства в избирательный процесс. Об этом сообщил в интервью ТАСС член бюро высшего совета партии и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, в ЕР внимательно занимаются темой вмешательства в электоральные процессы со стороны бывших колониальных держав. "Это профессиональная и очень серьезная угроза, которая меняется на протяжении каждого избирательного цикла. Причем, сразу отмечу, мы не просто фиксируем факты. По инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева (председателя "Единой России" - прим. ТАСС) в рамках нашего движения по противодействию неоколониальным практикам ("За свободу наций!") мы занимаемся так называемым электоральным неоколониализмом. Мы отслеживаем эти потоки, в том числе направленные против России", - сказал политик.

По словам Климова, речь идет в том числе о заключении двусторонних соглашений с партнерами по межпартийному диалогу, которые позволяют создать группу наблюдателей, обеспечивающую прозрачность выборов. "Мы готовим профессиональных, объективных и надежных наблюдателей, которые будут именно наблюдать, а не вмешиваться. Чтобы не обращаться к явно провокационным организациям, таким как никем не избранная БДИПЧ ОБСЕ, мутные бригады из Совета Европы и другие мутные структуры", - подчеркнул политик.

Климов уточнил, что такое соглашение уже заключается с Сербской народной партией. Процесс, по словам политика, будет продолжен в рамках подготовки к выборам в ГД.